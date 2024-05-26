Руководство Манчестер Юнайтед раздумывает над увольнением Эрика Тен Хага с поста главного тренера.

Манкунианцы победили Манчестер Сити (2:1) в финале Кубка Англии и обеспечили себе участие в Лиге Европы в следующей кампании. Впрочем, судьба наставника Манчестер Юнайтед Эрика Тен Хага до сих пор не решена.

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Как сообщает Telegraph Sport, руководство манкунианцев провели переговоры с представителями Томаса Франка из Брентфорда и Маурисио Почеттино, поскольку в клубе продолжают изучать свои варианты накануне окончательного решения относительно будущего нидерландского специалиста.

Отмечается, что Томас Тухель, имея самый большой послужной список из всех кандидатов, вызывает сомнения у руководителей Манчестер Юнайтед.

Напомним, что действующее соглашение Эрика Тен Хага с манкунианцами истекает в июне 2025 года.

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