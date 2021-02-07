Футболисты Манчестер Сити во время матча 23-го тура АПЛ против Ливерпуля в очередной раз не реализовали пенальти.

На этот раз к точке подошел Гюндоган и не смог переиграть Алиссона. Плохое исполнение пенальти уже становится визитной карточкой Манчестер Сити. Ранее промахивались Де Брюйне, Жезус и Марез. Похоже, Пеп Гвардиола близок к судьбоносному решению.

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"Для нас это проблема сейчас. Нельзя не забивать пенальти в столь важные моменты, и неважно, кто исполняет. Придется подумать над тем, что, возможно, Эдерсон будет бить в следующий раз", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, не так давно бразильский голкипер признался, что именно он является лучшим пенальтистом Манчестер Сити. Это также подтверждал Гвардиола. Интересно, что впервые о возможности выполнения пенальти Эдерсон заговорили почти три года назад. Тогда Пеп отказался от этой идеи, назвав подобные вещи неуважением к сопернику.

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