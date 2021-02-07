Ливерпуль – Ман Сити: Зинченко с ударом, ошибками и комедией матча, а партнер украинца не забивает пенальти
Ливерпуль принял Манчестер Сити в 23 туре чемпионата Англии. Счет и обзор матча АПЛ читайте на "Футбол 24". Александр Зинченко вернулся в стартовый состав.
Команда Клоппа забила только 1 гол за последние 4 домашних тура, хотя трижды играла против борцов за выживание. Гвардиола же за последнее время построил супермашину: 9 побед и одна ничья, разница 22:2. Матч, как и онлайн трансляция Ливерпуль – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 18:30. В первом круге партнеры Зинченко разошлись миром с действующими чемпионами 1:1. Интересно, что Ман Сити не побеждал на Энфилде 19 матчей подряд, с 2003 года. Настоящий тест на прочность для лучшей обороны сезона.
Ливерпуль – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ
На первых минутах Тьягу Алькантара очень грубо сзади въехал в ногу Гюндогана. Илкай едва поднялся, обошлось желтой. Зинченко несколько раз на левом фланге хорошо справился под давлением Салаха. Именно украинец стал первым, кто пробил по воротам. На 8 минуте Александр слабо приложился, попав в защитника. Сити контролирует игру (64%), но все это очень робко и без особых приближений в треть поля Ливерпуля. Традиционная для последних месяцев тактика Гвардиолы - на ноль сзади, а в атаке момент найдем. Не выходят быстрые контрвыпады у "красных". Зинченко неплохо поддержал атаку, а вот Стерлинг в пределах штрафной не сумел протолкнуть на Гюндогана. Немецкий хавбек пробует врываться в зоны для убийственного удара, однако Фоден также не может отдать удачный последний пас.
Заметно, насколько Клопп сделал упор на оборону. Очень густо у ворот Алиссона, не проходят фирменные передачи Гюндогана за спины. На 24 минуте случился первый настоящий момент. Зинченко дважды неважно сыграл против Александера-Арнольда, который с легкостью обыграл игрока сборной Украины и блестяще подал: Мане замыкал навес с нескольких метров - выше. Дебютная попытка точного удара также за Ливерпулем. Фирмино пробил без помех под перекладину - сейв Эдерсона. Ну, хоть что-то за 30 минут, которые мы прожили с двумя командами почти бесполезно.
Кардинально изменились акценты во второй половине тайма. Клуб из Мерсисайда начал владеть мячом 81% времени. При этом Марез едва не убежал с центра поля на свидание с кипером Ливерпуля, Кертис Джонс умело подстраховал. Технический брак Зинченко привел к угловому на ровном месте. Хорошо, что высоченные манчестерцы страхуют в воздухе. Стерлинг расшатал нескольких защитников и врезался в ногу Фабиньо. VAR подтвердил решение арбитра, но Гюндоган дал выше с пенальти. Гвардиола не сдерживает ярости. Илкай очень много брака допускает в отчетном матче, хотя в предыдущих турах был одним из лучших во всей АПЛ.
Третий пенальти не реализовали манчестерцы в этом чемпионате. Интересно, что первый случился также в матче с Ливерпулем (Де Брюйне). Далее был Стерлинг, теперь Гюндоган. Кто следующий? "Красные" также претендовали на пенальти за попадание в руку Родри, не сложилось. Опасный стандарт заработали хозяева. Зинченко положили вниз страховать стенку, Диаш забавно подвинул воспитанника Шахтера и принял на себя удар Тьягу. Классический матч команд так называемой топ-6 Премьер-лиги. Классическая игра Ливерпуля дома за последний период. Два нули на табло, которые трудно изменить даже ударами с пенальти. А по попаданиям в створ, к слову, 2:0 в пользу команды Клоппа.