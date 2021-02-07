Команда Клоппа забила только 1 гол за последние 4 домашних тура, хотя трижды играла против борцов за выживание. Гвардиола же за последнее время построил супермашину: 9 побед и одна ничья, разница 22:2. Матч, как и онлайн трансляция Ливерпуль – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 18:30. В первом круге партнеры Зинченко разошлись миром с действующими чемпионами 1:1. Интересно, что Ман Сити не побеждал на Энфилде 19 матчей подряд, с 2003 года. Настоящий тест на прочность для лучшей обороны сезона.

Ливерпуль – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ

На первых минутах Тьягу Алькантара очень грубо сзади въехал в ногу Гюндогана. Илкай едва поднялся, обошлось желтой. Зинченко несколько раз на левом фланге хорошо справился под давлением Салаха. Именно украинец стал первым, кто пробил по воротам. На 8 минуте Александр слабо приложился, попав в защитника. Сити контролирует игру (64%), но все это очень робко и без особых приближений в треть поля Ливерпуля. Традиционная для последних месяцев тактика Гвардиолы - на ноль сзади, а в атаке момент найдем. Не выходят быстрые контрвыпады у "красных". Зинченко неплохо поддержал атаку, а вот Стерлинг в пределах штрафной не сумел протолкнуть на Гюндогана. Немецкий хавбек пробует врываться в зоны для убийственного удара, однако Фоден также не может отдать удачный последний пас.

4 - Four of the last six penalties to have missed the target completely in the Premier League have been by Manchester City players, with three of those coming against Liverpool (Mahrez in October 2018, De Bruyne in November 2020 and Gündoğan today). Blazed. pic.twitter.com/F9xVAf2bde — OptaJoe (@OptaJoe) February 7, 2021

Заметно, насколько Клопп сделал упор на оборону. Очень густо у ворот Алиссона, не проходят фирменные передачи Гюндогана за спины. На 24 минуте случился первый настоящий момент. Зинченко дважды неважно сыграл против Александера-Арнольда, который с легкостью обыграл игрока сборной Украины и блестяще подал: Мане замыкал навес с нескольких метров - выше. Дебютная попытка точного удара также за Ливерпулем. Фирмино пробил без помех под перекладину - сейв Эдерсона. Ну, хоть что-то за 30 минут, которые мы прожили с двумя командами почти бесполезно.

Кардинально изменились акценты во второй половине тайма. Клуб из Мерсисайда начал владеть мячом 81% времени. При этом Марез едва не убежал с центра поля на свидание с кипером Ливерпуля, Кертис Джонс умело подстраховал. Технический брак Зинченко привел к угловому на ровном месте. Хорошо, что высоченные манчестерцы страхуют в воздухе. Стерлинг расшатал нескольких защитников и врезался в ногу Фабиньо. VAR подтвердил решение арбитра, но Гюндоган дал выше с пенальти. Гвардиола не сдерживает ярости. Илкай очень много брака допускает в отчетном матче, хотя в предыдущих турах был одним из лучших во всей АПЛ.

Dias dragging Zinchenko by his ears #LIVMCI pic.twitter.com/sFeinVaWfP — Horny Havertz (@HornyHavertz_) February 7, 2021

Третий пенальти не реализовали манчестерцы в этом чемпионате. Интересно, что первый случился также в матче с Ливерпулем (Де Брюйне). Далее был Стерлинг, теперь Гюндоган. Кто следующий? "Красные" также претендовали на пенальти за попадание в руку Родри, не сложилось. Опасный стандарт заработали хозяева. Зинченко положили вниз страховать стенку, Диаш забавно подвинул воспитанника Шахтера и принял на себя удар Тьягу. Классический матч команд так называемой топ-6 Премьер-лиги. Классическая игра Ливерпуля дома за последний период. Два нули на табло, которые трудно изменить даже ударами с пенальти. А по попаданиям в створ, к слову, 2:0 в пользу команды Клоппа.