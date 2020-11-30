Бразильский голкипер "горожан" Эдерсон пожаловался на отсутствие доверия со стороны тренерского штаба во время выполнения одиннадцатиметровых.

"Штрафные я особо не тренирую. Я тренировал пенальти, когда играл за Рибейрао, и иногда выполнял штрафные, но теперь это в прошлом.

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Я лучший пенальтист в Манчестер Сити, но меня не выбирают для их исполнения! Но самое главное, что мы забиваем голы и побеждаем", – цитирует Эдерсона издание Goal.

Напомним, в текущем сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы после 10-ти туров занимают в турнирной таблице АПЛ десятую строчку, имея в своем активе 15 очков.

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