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Гвардиола отреагировал на промах Жезуса с пенальти – тренер назвал лучшего исполнителя 11-метровых ударов в команде

10:25 49 Читати українською
Гвардиола отреагировал на промах Жезуса с пенальти – тренер назвал лучшего исполнителя 11-метровых ударов в команде
Хосеп Гвардиола / ВВС

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола намекнул на смену пенальтиста в команде после матча с Шеффилд Юнайтед.

 
Серхио Агуэро 73’
73’ Серхио Агуэро

"Безусловно, я должен отреагировать. Я всегда верю в игроков, которые выполняют пенальти, но нужно позаботиться о том, как они принимают решения, кто будет пробивать. На таком уровне это очень важный вопрос, который чаще всего имеет решающее значение. Вместе с футболистами я должен принять решение, кто будет исполнять пенальти.

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Эдерсон в этом лучший, поверьте мне. Он самый лучший пенальтист. Он не проявляет эмоций и очень спокойный, так что он мог бы сделать это", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, в матче 24 тура АПЛ против Шеффилд Юнайтед нападающий "горожан" Габриэл Жезус не сумел реализовать пенальти на 36 минуте. Для бразильца это уже второй неточный удар с 11 метров из двух в этом сезоне. Всего в своей карьере он забил лишь 4 пенальти из 10.

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Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Габриэл Жезус Габриэл Жезус Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити Эдерсон Эдерсон Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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