Футболісти Манчестер Сіті під час матчу 23-го туру АПЛ проти Ліверпуля вкотре не реалізували пенальті.

Цього разу до позначки підійшов Гюндоган і не зміг переграти Аліссона. Погане виконання пенальті вже стає візиткою Ман Сіті. Раніше промахувалися Де Брюйне, Жезус та Марез. Схоже, Пеп Гвардіола близький до доленосного рішення.

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"Для нас це проблема зараз. Не можна не забивати пенальті в настільки важливі моменти, і неважливо, хто виконує. Доведеться подумати над тим, що, можливо, Едерсон буде бити наступного разу", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, не так давно бразильський голкіпер зізнавався, що саме він є найкращим пенальтистом Манчестер Сіті. Це також підтверджував Гвардіола. Цікаво, що вперше про можливість виконання пенальті Едерсоном заговорили майже три роки тому. Тоді Пеп відмовився від цієї ідеї, назвавши подібні речі неповагою до суперника.

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