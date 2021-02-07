Ливерпуль проиграл Манчестер Сити в центральном матче 23 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Манчестер Сити на Футбол 24.

Первый тайм выдался довольно осторожным. Команды создали мало моментов, но Сити получил роскошный шанс открыть счет – Стерлинг заработал пенальти. Однако Гюндоган не сумел переиграть Алиссона.

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Зато после перерыва голы посыпались. Гюндоган реабилитировался, оформив дубль, а еще по голу за "горожан" забили Фоден и Стерлинг. У Ливерпуля отличился лишь Салах, который сам заработал и реализовал пенальти.

Благодаря этой победе Манчестер Сити увеличил отрыв от второго места до пяти очков при игре в запасе. Ливерпуль остался на четвертом месте.