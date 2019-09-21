Гранада уверенно победила Барселону и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги

В рамках последнего субботнего матча 5-го тура Примеры Барселона потерпела сенсационное поражение в Гранаде.

Гранада со стартовым свистком пошла вперёд, уже на 63-й секунде открыв счёт. Все началось с отбора мяча у Семеду, после чего Сольдадо прорвался правым флангом на край штрафной и пробил с острого угла – "круглый" срикошетил от Пике точно на дальнюю штангу, а Азиз с метра замкнул. Это был самый быстрый пропущенный гол Барселоны за последние 8 лет.

Казалось, что гости пойдут вперед, но на самом деле футбол каталонцев не сдвинулся с мёртвой точки. Играя бе Месси, подопечные Эрнесто Вальверде за весь первый тайм нанесли три удара по воротам, каждый из которых был заблокирован защитниками соперника. В футболе "блаугранас" в первом тайме вообще ничего комментировать – Барселона имела лишь ряд прострелов и подач, а также одну-две интересные комбинации без завершения. Периодически она вообще выключалась из игры, позволяя хозяевам эффективно прессинговать на чужой половине поля.

Гранада до перерыва вполне могла забить и второй гол. Так, на 14-й минуте Пуертас получил передачу на фланге, сместился в центр и мощно выстрелил из-за пределов штрафной – мяч пролетел совсем рядом со штангой! На 37-й же с дистанции классно приложился Эррера, однако получилось немного высоковато. Кроме того, "полосатые" имели ряд опасных подходов и пожарных ситуаций у ворот Барселоны, но главным достижением стал контроль над скоростью матча. Где фолами, где задержками, а где и грамотным перекатыванием мяча хозяева тушили и без того невысокий темп игры "блаугранас". В конце концов, на финальный свисток команды ушли при минимальном преимуществе Гранады.

На второй тайм Эрнесто Вальверде бросил в бой Месси и Фати, но ничего, кроме двух жёлтых карточек для футболистов хозяев и удара Лео со штрафного метров с 30-ти в стенку, каталонцы в первые 15 минут не сделали. Более того: Гранада могла выйти вперёд на 52-й минуте после ошибки тер Штегена, который при перехвате высокой подачи выпустил мяч из рук – тот отскочил прямо в направлении пустых ворот, однако немец успел накрыть "круглого" на линии. Кроме того, на левом фланге разрывал соперников Мачис, но его кроссы никому не удавалось замкнуть.

В конце концов, пассивность Барселоны была жестоко наказана. На 63-й минуте Гранада заработала стандарт с правого фланга, который был разыгран через классную подачу в штрафную; в борьбе за неё у ворот "блаугранас" начались паника, удар пяткой, рикошет и сейв тер Штегена. Казалось, что всё обошлось, но арбитр послушал видеоассистента и назначил пенальти за игру рукой в ​​исполнении Артуро Видаля, появившегося на поле всего минуту назад. Вадильо с "точки" уверенно переиграл голкипера – 2:0!

Конечно, после такого Барселона уже не могла бесцельно бегать где-то в центре поля. Особенно разыгрался Фати, который несколько раз шикарно врывался в штрафную, а на 68-й минуте в результате классного смещение на левый край Ансуи сумел пробить по воротам - голкипер Силва справился с этим выстрелом. Кстати, это был первый удар "блаугранас" в плоскость. На 72-й с дальней дистанции над попечкою стрелял Лангле, а на 75-й Гризманн пробил с правого края штрафной - удар был заблокирован. Гранада же даже могла забить третий, но дальний выстрел Пуертаса уверенно взял тер Штеген.

В енлшпиди поединке Гранада пыталась как можно краше закрыться, но низко не садилась. Барселона же вообще расклеилась. За последние 10 минут подопечные Эрнесто Вальверде имели только удар Месси низом с центра штрафной, который поймал Силва - это был первый и единственный незаблокированный выстрел аргентинца по воротам. Несколько раз "блаугранас" входили в штрафную без завершения, а также выполнили кол подач - вот и все. Если не знать счет, то сложилось бы впечатление, что Барса доиграет уже выигранный матч. В конце концов, финальный свисток зафиксировал абсолютно справедливую победу хозяев.

Таким образом, Гранада набрала 10 очков и неожиданно возглавила турнирную таблицу Ла Лиги, опережая ряд топ-команд по дополнительным показателям. Барселона, имея всего 7 зачетных баллов, опустилась на седьмую позицию.