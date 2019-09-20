Гризманн получил огромные комиссионные от Барселоны – переговоры длились с марта

Журналисты авторитетного испанского издания получили доступ к электронной переписке, в которой выяснилось, что Барселона вела переговоры о трансфере Антуана Гризманна еще в марте.

Журналисты издания El Mundo получили доступ к электронной переписке, через которую выяснили, что переговоры по трансферу Антуана Гризманна велись с марта, то есть когда клаусула француза составляла 200 млн евро.

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Барселона заплатила окружению футболиста 14 млн евро, которые были разбиты на 4 части. Первую получили сестра и отец форварда, вторую – юрист француза Севан Кариан, третью – французский посредник, который помогал вести переговоры по Гризманну еще летом 2018 года, а четвертый транш в размере 7 млн ​​евро получил юрист Барселоны – близкий друг Антуана.

Пропорции распределения суммы выплат вызвали споры среди участников сделки, и французский посредник был исключен из операции, из-за чего опубликовал переписку.

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