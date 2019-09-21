Гранада впевнено перемогла Барселону й очолила турнірну таблицю Ла Ліги

В рамках останнього суботнього матчу 5-го туру Прімери Барселона зазнала сенсаційної поразки у Гранаді.

Гранада одразу зі стартовим свистком ринулась уперед, вже на 63-й секунді відкривши рахунок. Все почалося з відбирання м'яча у Семеду, після чого Сольдадо прорвався правим флангом на край штрафного й пробив з гострого кута – "круглий" зрикошетив від Піке точно на дальню стійку, а Азіз з метру замкнув. Це був найшвидший пропущений гол Барселони за останні 8 років.

Здавалося, що тепер гості підуть уперед, але насправді футбол каталонців не рухався з мертовї точки. Граючи без Мессі, підопічні Ернесто Вальверде за увесь перший тайм завдали три удари по воротах, кожен з яких був заблокований захисниками суперника. У футболі "блаугранас" в першому таймі взагалі нічого коментувати – Барселона мала лише низку прострілів та подач, а також одну-дві цікаві комбінації без завершення. Періодично вона взагалі вимикалася з гри, дозволяючи господарям ефективно пресингувати на чужій половині поля.

Гранада до перерви цілком могла забити і другий гол. Так, на 14-й хвилині Пуертас отримав передачу на фланзі, змістився в центр і потужно вистрілив з-за меж штрафного – м'яч пролетів зовсім поруч зі стійкою! На 37-й же з дистанції класно приклався Еррера, однак вийшло трішки зависоко. Крім того, "смугасті" мали низку небезпечних підходів та пожежних ситуацій біля воріт Барселони, але головним досягненням став контроль над швидкістю матчу. Де фолами, де затримками, а де і грамотним перекатуванням м'яча господарі гасили й без того невисокий темп гри "блаугранас". Зрештою, на фінальний свисток команди пішли за мінімальної переваги Гранади.

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На другий тайм Ернесто Вальверде кинув у бій Мессі та Фаті, але нічого, крім двох жовтих карток для футболістів господарів та удару Лео зі штрафного метрів з 30-ти у стінку, каталонці в перші 15 хвилин не зробили. Більше того: Гранада могла вийти уперед на 52-й хвилині після помилки тер Штегена, який при перехопленні високої подачі випустив м'яч із рук – той відскочив прямо у напрямку порожніх воріт, однак німець встиг накрити "круглого" на лінії. Крім того, на лівому фланзі розривав суперників Мачіс, але його кроси нікому не вдавалося замкнути.

Зрештою, пасивність Барселони була жорстоко покарана. На 63-й хвилині Гранада заробила стандарт з правого флангу, який був розіграний через класну подачу в штрафний; в боротьбі за неї біля воріт "блаугранас" почалися паніка, удар п'яткою, рикошет і сейв тер Штегена. Здавалося, що все обійшлося, але арбітр послухав відеоасистента й призначив пенальті за гру рукою у вионанні Артуро Відаля, який з'явився на полі всього хвилину тому. Вадільйо з "точки" впевнено переграв голкіпера – 2:0!

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Звісно, після такого Барселона вже не могла безцільно бігати десь у районі центру поля. Особливо розігрався Фаті, який кілька разів шикарно вривався у штрафний, а на 68-й хвилині зумів пробити по воротах з лівого краю – голкіпер Сілва впорався з цим пострілом. До речі, це був перший удар "блаугранас" у площину. На 72-й з дальньої дистанції над поперечкою стріляв Лангле, а на 75-й Грізманн пробив з правого краю штрафного – удар було заблоковано. Гранада ж у відповідь могла забити втретє, однак дальній постріл Пуертаса впевнено взяв тер Штеген.

В ендшпілі поєдинку Гранада намагалася якомога краще закритися, але низько не сідала. Барселона ж взагалі розклеїлася. За останні 10 хвилин підопічні Ернесто Вальверде мали лише удар Мессі низом з центру штрафного, який спіймав Сілва – це був перший і єдиний незаблокований постріл аргентинця по воротах. Кілька разів госты вривалися до карного майданчика без подальшого розвитку атаки, а також вони провели низку подач – от і все. Якщо не знати рахунок, то склалося б враження, ніби Барса дограє вже виграний матч. На останніх хвилинах Гранада була навіть ближчою до третього голу, ніж "блаугранас" до першого. Зрештою, фінальний свисток зафіксував абсолютно справедливу перемогу господарів.

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Таким чином, Гранада набрала 10 очок і несподівано очолила турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Севілью та Атлетіко за додатковими показниками. Барселона, маючи всього 7 залікових балів, опустилася на сьому позицію.

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