Барселона объявила о рекордном доходе по итогам сезона 2018/19

Испанская Барселона отрапортовала о своих победах за пределами футбольных полей в прошлом сезоне.

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Доход Барселоны составил рекордные 990 млн евро. Это на 76 млн в евровалюте больше предыдущего отчетного периода. При этом, каталонцы в прошлом сезоне потратили 973 млн, поэтому чистая прибыль после уплаты всех налогов составила лишь 5 млн евро.

Руководство испанского гранда поставило за цель в нынешнем сезоне пересечь отметку дохода в 1 млрд. Финансисты Барсы прогнозируют, что он составит 1,047 млрд в евровалюте. Ранее на Камп Ноу планировали достичь рекордного показателя летом 2021-го.

FC Barcelona presents new record projection of €1 billion in turnover for the 2019/20 season, the leading income in sports worldwide. pic.twitter.com/Rw8TkyXntG — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2019

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