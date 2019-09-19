Барселона объявила о рекордном доходе по итогам сезона 2018/19

Испанская Барселона отрапортовала о своих победах за пределами футбольных полей в прошлом сезоне.
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Доход Барселоны составил рекордные 990 млн евро. Это на 76 млн в евровалюте больше предыдущего отчетного периода. При этом, каталонцы в прошлом сезоне потратили 973 млн, поэтому чистая прибыль после уплаты всех налогов составила лишь 5 млн евро.
Руководство испанского гранда поставило за цель в нынешнем сезоне пересечь отметку дохода в 1 млрд. Финансисты Барсы прогнозируют, что он составит 1,047 млрд в евровалюте. Ранее на Камп Ноу планировали достичь рекордного показателя летом 2021-го.
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