toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ ВОЛЬФСБУРГ - АЛЕКСАНДРИЯ ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Барселона объявила о рекордном доходе по итогам сезона 2018/19

19:12 82 Читати українською
Барселона объявила о рекордном доходе по итогам сезона 2018/19
Барселона объявила о рекордном доходе по итогам сезона 2018/19 / ФК Барселона

Испанская Барселона отрапортовала о своих победах за пределами футбольных полей в прошлом сезоне.

"Блаугранас" презентовали финансовые итоги сезона 2018/19 на официальном сайте клуба.

Сборная Испании пригласила вундеркинда Барселоны Фати на чемпионат мира U-17

Доход Барселоны составил рекордные 990 млн евро. Это на 76 млн в евровалюте больше предыдущего отчетного периода. При этом, каталонцы в прошлом сезоне потратили 973 млн, поэтому чистая прибыль после уплаты всех налогов составила лишь 5 млн евро.

Руководство испанского гранда поставило за цель в нынешнем сезоне пересечь отметку дохода в 1 млрд. Финансисты Барсы прогнозируют, что он составит 1,047 млрд в евровалюте. Ранее на Камп Ноу планировали достичь рекордного показателя летом 2021-го.

"Це лайно складно назвати тренером Барселони": Вальверде знищують після Борусії – виліт з ЛЧ в обмін на його голову

blog_ava
ПСЖ – Реал – 3:0 – видео голов и обзор матча
01:15
2892
Теги
Испания Барселона Барселона футбольные финансы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
12
мин
Вольфсбург
22:00
Александрия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук