Это'О "пригрозил" Хави убийством, если испанец не возглавит Барселону

Бывший форвард Барселоны Самюэль Это'О имеет однозначное мнение о будущем легенды каталонцев Хави Эрнандеса.

"Хави – настоящий чертов босс в Катаре, как и в Испании. Если он когда-то не возглавит Барсу, я его убью!

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Иньеста – лучший игрок, с которым я тренировался. Люди всегда удивлены, что я выбирал не Роналдинью или Месси, но время доказало, что я прав. Его никогда не признавали на уровне Лео или Криштиану, но Иньеста, как и Хави, находились на этом уровне", – сказал Это'О в эфире Cadena SER.

Напомним, Хави покинул Барселону в 2015-м, проведя за "блаугранас" более 500 матчей. Сейчас 39-летний испанец возглавляет катарский Аль-Садд.

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