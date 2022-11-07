– Ожидал такой игры от соперников?

– Ожидал, что они будут так играть. Хорошая команда, но мы хорошо разобрали их игру и закономерно победили.

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– Мирча Луческу охарактеризовал Черноморец как играющую команду, думающую, удивляясь, что они набрали так мало очков. Соперник создал вам проблемы на поле?

– Да, Черноморец создавал для нас проблемы. Неплохая команда, и я очень рад, что мы сумели весьма уверенно победить.

– В прошлом сезоне ты выступал за Черноморец, в Одессе ты адаптировался к взрослому футболу. Какие у тебя воспоминания об этом периоде?

– Тогда на нас, арендованных динамовцев и тренера Юрия Мороза, выливалось много критики – мол, это мы тянули команду ко дну. Но, учитывая выступления одесситов в нынешнем сезоне, проблема все же была не в нас.

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– Ты сегодня провел на поле полный матч и сумел отличиться на шестой компенсированной минуте. Этот гол – награда за старание?

– Да, я очень хотел забить гол именно здесь, в Одессе, и это мне удалось. Неважно, на первой минуте или последней компенсированной – всегда нужно играть до конца.

– Команда возвращается домой, в Киев. Это вдохновляет, прибавляет моральные силы?

– Конечно. Возможно, у меня как молодого игрока не такие эмоции, как у старших партнеров, у которых есть семьи, дети. Считаю, что для них важнее после столь продолжительной разлуки быть рядом с родными. Но в любом случае приятно возвращаться домой, – признался Ванат в комментарии сайту Динамо.

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