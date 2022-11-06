"Нам противостояла команда, умеющая строить свою игру. Удивляет, что у них так мало очков, но я уверен, что они начнут их набирать. У нас было большое желание выиграть, чтобы начать возвращать себе утраченные позиции. Большую часть матча мы контролировали игру, но соперник при этом создал нам проблемы, выходя в атаку.

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Последние минуты игры были под контролем соперника, ощущалась усталость после того времени, которое мы провели в пути. Поэтому мы отошли на свою половину поля, чтобы играть по счету и действовать на контратаках. Но при этом наша победа не вызывает сомнений", – приводит слова Луческу пресс-служба Динамо.

Победа позволила киевлянам выскочить на шестую строчку УПЛ, однако отставание от лидеров все еще ощутимо – 7 очков до Шахтера и 12 до СК Днепр-1, сыгравшего на один матч больше.

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