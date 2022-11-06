Динамо разобралось на выезде с Черноморцем в рамках 11-го тура УПЛ (3:0). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

"Моряки" подходили к матчу с Динамо в статусе аутсайдера УПЛ. Команда Григорчука вместе с Ингульцем не одержала еще ни одной победы в сезоне. Тогда как киевляне находились в середине таблицы. Перед вояжем в Одессу подопечные Луческу в очередной раз опозорились в ЛЕ, проиграв Фенербахче. Более того, слухи о возможной отставке Луческу росли в геометрической прогрессии. Так что "бело-синим" нужно было побеждать, чтобы улучшить как турнирное положение, так и микроклимат в коллективе.

Черноморец – Динамо: составы и онлайн-трансляция матча УПЛ

Стартовый отрезок прошел при равной борьбе в центре поля. Динамовцы никуда не торопились. А проснулась команда Луческу на 13-й минуте, создав два опасных момента. В обоих случаях воротам Непогодова угрожал Цыганков. После фирменных смещений в центр вингер Динамо сначала пробил в голкипера, а затем рядом с ближней стойкой.

Черноморец на ровном месте организовал неожиданный и не менее острый ответ. Одесситы быстро разыграли стандарт в центре поля, выведя на ударную позицию Брагару. Последний эффектно подкручивал с левого угла штрафной, но промахнулся. На 24-й минуте Селин упростил задачу своей бывшей команде, заплев ноги Цыганкову – пенальти. Сам же Виктор уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

После забитого мяча киевляне не сбавляли обороты, в то время как Черноморец немного подсел. Сидорчук стрелял над поперечиной, а Лонвейк с нескольких метров не сумел замкнуть навесную передачу. Кузык создал идеальный момент для Гладкого, который освободился от опеки защитников, но промахнулся ударом головой. Потом уже точности не хватило дальней попытки Кабаева. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом киевлян.

В перерыве Луческу провел две замены: Гармаш вышел вместо Кабаева, а Попов уступил место Сироте. Правда, быстрый мяч "бело-синих" в дебюте второго тайма организовали другие игроки. Буяльский классно обыгрался с Цыганковым и точно пробил в дальний угол – 2:0. Доминирование гостей вылилось еще в несколько опасных моментов у ворот Непогодова.

Цыганков фактически в упор пробивал после филигранной передачи Лонвейка – Непогодов выручил. А потом уже сам нидерландец вкусно приложился метров с 20, но кипер Черноморца снова был на высоте. Подопечные Григорчука почти не огрызались – большой контраст по сравнению с первой половиной, когда "моряки" провели несколько симпатичных атак.

Уже на компенсированных минутах Ванат заработал пенальти после передачи Цыганкова. Белый в подкате снес форварда "Динамо". Исполнять приговор доверили Владу, спокойно переигравшему Непогодова – 3:0. Киевляне в итоге поднялись на 6 строчку (16 баллов), а Черноморец остался на дне турнирной таблицы (3 пункта).