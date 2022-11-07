– Очікував на таку гру від суперників?

– Очікував, що вони так гратимуть. Непогана команда, але ми добре розібрали їхню гру і закономірно перемогли.

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– Мірча Луческу охарактеризував Чорноморець як команду, яка грає, думає, дивуючись, що вони набрали так мало очок. Суперник створив вам проблеми на полі?

– Так, Чорноморець створював для нас проблеми. Непогана команда, і я дуже радий, що ми зуміли доволі впевнено перемогти.

– Минулого сезону ти виступав за Чорноморець, в Одесі ти адаптувався до дорослого футболу. Які в тебе спогади про цей період?

– Тоді на нас, орендованих динамівців та тренера Юрія Мороза, виливалося багато критики – мовляв, це ми тягнули команду на дно. Але, зважаючи на виступи одеситів у нинішньому сезоні, проблема все ж таки була не в нас.

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– Ти сьогодні провів на полі повний матч та зумів відзначитися аж на шостій компенсованій хвилині. Цей гол – нагорода за старання?

– Так, я дуже хотів забити гол саме тут, в Одесі, і це мені вдалося. Неважливо, на першій хвилині чи на останній компенсованій – завжди потрібно грати до кінця.

– Команда повертається додому, до Києва. Це надихає, додає моральних сил?

– Звісно. Можливо, у мене, як молодого гравця, не такі емоції, як у старших партнерів, у яких є сім'ї, діти. Вважаю, що для них важливіше після настільки тривалої розлуки бути поруч із рідними. Але в будь-якому разі приємно повертатися додому, – зізнався Ванат у коментарі сайту Динамо.

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