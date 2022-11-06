Черноморец – Динамо – 0:3 – видео голов и обзор матча
18:15 - Читати українською
Динамо уверенно разобралось с Черноморцем в матче 11 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
Виктор Цыганков 25’
Владислав Ванат 90+6’
25’ Виктор Цыганков
90+6’ Владислав Ванат
Киевляне выиграли первый тайм благодаря пенальти. Экс-динамовец Селин подцепил Цыганкова на врывании, и сам пострадавший четко реализовал приговор ударом по центру.
Динамо разгромило Черноморец в Одессе – Цыганков организовал три гола
Динамо довело дело до разгрома, забив в начале и конце второго тайма. Цыганков добавил в свой актив ассист на Буяльского, который закрепился на вершине гонки бомбардиров (8 голов). Добил Черноморец Ванат – тоже заработал пенальти и сам реализовал.
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