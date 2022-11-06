Динамо уверенно разобралось с Черноморцем в матче 11 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Киевляне выиграли первый тайм благодаря пенальти. Экс-динамовец Селин подцепил Цыганкова на врывании, и сам пострадавший четко реализовал приговор ударом по центру.

Динамо разгромило Черноморец в Одессе – Цыганков организовал три гола

Динамо довело дело до разгрома, забив в начале и конце второго тайма. Цыганков добавил в свой актив ассист на Буяльского, который закрепился на вершине гонки бомбардиров (8 голов). Добил Черноморец Ванат – тоже заработал пенальти и сам реализовал.