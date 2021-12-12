Ультрас Черноморца в который раз показывают свое отношение к нынешней ситуации в клубе.

Автобус одесситов подвергся нападению во время подъезда к стадиону на матч против Металлиста 1925, сообщает Оdessa Оnline.

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Фанаты забросали транспорт дымовыми шашками и сопровождали собственную команду кричалками: "Ану-ка, давай-ка, уе**вай отсюда!". К счастью, этим акция и ограничилась. Черноморец отделался разбитым окном автобуса, в сопровождении полиции добрался до стадиона и вовремя вышел на матч.

Напомним, война фанатов "моряков" против клуба идет с начала сезона. Ультрас недовольны массовыми приглашениями футболистов и тренера из молодежки Динамо.

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