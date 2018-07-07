Готра подписал документ об отсутствии претензий к решению Карпат разорвать контракт, – СМИ

Стали известны некоторые детали прекращении сотрудничества Карпат с голкипером юношеской команды Михаилом Готрой, который открыто поддерживал сборную России на ЧМ-2018. Вратарь подписал документ об отсутствии каких-либо претензий к клубу.

Экс-голкипер юношеской команды Карпат Михаил Готра, с которым львовский клуб прекратил сотрудничество, подписал документ об отсутствии претензий к решению львовского клуба, сообщает Tribuna.

Отчисленный за поддержку России экс-голкипер Карпат прокомментировал свой поступок

По информации издания, такое предложение Готре сделал вице-президент Карпат Олег Смалийчук, который ранее резко прокомментировал решение Карпат попрощаться с голкипером.

Напомним, Карпаты решили разорвать контракт с Готрой после того как голкипер выложил в соцсетях фото, на котором поддерживает сборную России в матче ЧМ-2018 против Испании.