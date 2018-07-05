ЧМ-2018: голкипера юношеской команды Карпат выгнали из клуба за поддержку сборной России

Голкипер юношеской команды Карпат Михаил Готра больше не является игроком "зелено-белых" из-за поддержки российской сборной в матче против Испании.

Во время матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия голкипер Карпат Михаил Готра не скрывал своей поддержки хозяев Мундиаля.

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В своей истории в Инстаграм футболист выложил фото с "усами надежды", намекая на главного тренера Станислава Черчесова, а после матча поделился своей радостью после решающего сейва Игоря Акинфеева.

Как сообщает сайт болельщиков "зелено-белых", в клубе такое поведение считают аморальным, и поэтому сотрудничество с вратарем прервали.