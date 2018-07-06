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"Наср*ть мне на мнение пророссийских бродяг": Смалийчук – о скандале с голкипером, который поддержал Россию

14:35 262 Читати українською
"Наср*ть мне на мнение пророссийских бродяг": Смалийчук – о скандале с голкипером, который поддержал Россию
Олег Смалийчук / фото: ФК Карпаты

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук прокомментировал разрыв контракта с голкипером Михаилом Готрой, который открыто поддерживал сборную России на ЧМ-2018.

По словам Смалийчука, решение о прекращении сотрудничества с Готрой принимал он лично. Напомним, Карпаты расторгли контракт с голкипером юношеской команды Михаилом Готрой после того, как голкипер выложил фотографии, на которых открыто поддерживает сборную России на ЧМ-2018.

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"Решение по Готре принимал лично и вся ответственность за разрыв контракта с игроком лежит на мне, как на руководителе клуба. Может, слишком кардинально и эмоционально, но в футболе невозможно без эмоций. Как и на войне.

Почти ежедневно убивают моих братьев. Поэтому наср*ть мне на мнение пророссийских бродяг, Бог им судья. А болельщиков прошу простить пацана, уверен, что он уже жалеет о своем поступке", – написал Смалийчук на своей странице в Facebook.

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ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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Теги
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