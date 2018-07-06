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Отчисленный за поддержку России экс-голкипер Карпат прокомментировал свой поступок.

22:24 73 Читати українською
Отчисленный за поддержку России экс-голкипер Карпат прокомментировал свой поступок.
Михаил Готра / соцсети

Бывший вратарь Карпат Михаил Готра, которого отчислили из команды за поддержку сборной России, объяснил свое поведение.

"Всю свою сознательную жизнь я отдал спорту. Я был далек от политики. Я и не думал, что мой эмоциональный поступок станет топ-новостью, которая всколыхнет не только наше государство, но и ближнее зарубежье.

Я был, есть и буду искренним украинцем. Я был и остаюсь преданным украинскому футболу и его традициям.

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Сейчас я действительно осмыслил свой поступок и понял, что для болельщиков он является неприемлемым. Я понимаю и воспринимаю весь тот шквал возмущения, который поступает от них. Действительно, все болельщики являются преданными патриотами своего государства и украинского футбола и в этом я восхищаюсь ими. Именно перед болельщиками я хочу извиниться за свой емоциний поступок.

Что касается решения клуба, то думаю, что в профессиональном футболе решения должны принимать не на эмоциях.

СМИ прошу не беспокоить меня лишними вопросами. Мне не хочется давать никаких комментариев до тех пор, пока я не осмыслю все и не расставлю все точки над "і", – написал Готра на своей странице в Инстаграм.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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