Отчисленный за поддержку России экс-голкипер Карпат прокомментировал свой поступок.

Бывший вратарь Карпат Михаил Готра, которого отчислили из команды за поддержку сборной России, объяснил свое поведение.

"Всю свою сознательную жизнь я отдал спорту. Я был далек от политики. Я и не думал, что мой эмоциональный поступок станет топ-новостью, которая всколыхнет не только наше государство, но и ближнее зарубежье.

Я был, есть и буду искренним украинцем. Я был и остаюсь преданным украинскому футболу и его традициям.

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Сейчас я действительно осмыслил свой поступок и понял, что для болельщиков он является неприемлемым. Я понимаю и воспринимаю весь тот шквал возмущения, который поступает от них. Действительно, все болельщики являются преданными патриотами своего государства и украинского футбола и в этом я восхищаюсь ими. Именно перед болельщиками я хочу извиниться за свой емоциний поступок.

Что касается решения клуба, то думаю, что в профессиональном футболе решения должны принимать не на эмоциях.

СМИ прошу не беспокоить меня лишними вопросами. Мне не хочется давать никаких комментариев до тех пор, пока я не осмыслю все и не расставлю все точки над "і", – написал Готра на своей странице в Инстаграм.