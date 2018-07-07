Готра підписав документ про відсутність претензій до рішення Карпат розірвати контракт, – ЗМІ

Стали відомі деякі деталі припинення співпраці Карпат з голкіпером юнацької команди Михайлом Готрою, який відкрито підтримував збірну Росії на ЧС-2018. Воротар підписав документ про відсутність будь-яких претензій до клубу.

Екс-голкіпер юнацької команди Карпат Михайло Готра, з яким львівський клуб припинив співпрацю, підписав документ про відсутність претензій до рішення львівського клубу, повідомляє Tribuna.

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За інформацією видання, таку пропозицію Готрі зробив віце-президент Карпат Олег Смалійчук, який раніше різко прокоментував рішення Карпат попрощатись з голкіпером.

Нагадаємо, Карпати вирішили розірвати контракт з Готрою після того як голкіпер виклав у соцмережах фото, на якому підтримує збірну Росії в матчі ЧС-2018 проти Іспанії.