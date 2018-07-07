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Готра підписав документ про відсутність претензій до рішення Карпат розірвати контракт, – ЗМІ

17:12 218 Читать на русском
Готра підписав документ про відсутність претензій до рішення Карпат розірвати контракт, – ЗМІ
Михайло Готра / фото: ФК Карпати

Стали відомі деякі деталі припинення співпраці Карпат з голкіпером юнацької команди Михайлом Готрою, який відкрито підтримував збірну Росії на ЧС-2018. Воротар підписав документ про відсутність будь-яких претензій до клубу.

Екс-голкіпер юнацької команди Карпат Михайло Готра, з яким львівський клуб припинив співпрацю, підписав документ про відсутність претензій до рішення львівського клубу, повідомляє Tribuna.

Відрахований за підтримку Росії екс-голкіпер Карпат прокоментував свій вчинок

За інформацією видання, таку пропозицію Готрі зробив віце-президент Карпат Олег Смалійчук, який раніше різко прокоментував рішення Карпат попрощатись з голкіпером.

Нагадаємо, Карпати вирішили розірвати контракт з Готрою після того як голкіпер виклав у соцмережах фото, на якому підтримує збірну Росії в матчі ЧС-2018 проти Іспанії.

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Теги
ЧС 2018 Трансфери Трансфери чемпіонату України Росія Росія Іспанія - Росія Михайло Готра Михайло Готра Карпати Карпати
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