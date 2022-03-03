"Просто одна маленькая история. Украинский футболист Иван Петряк, играющий за венгерский Фехервар, принял к себе 8 человек из Украины. У Вани семья, двое детей и дом на 65 квадратов под Будапештом. Ваня полностью обеспечивает их пребывание в Венгрии.

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Кроме того, помогает с закупкой касок и бронежилетов для вооруженных сил. Готов и танк купить, но не знает где! Я знаю его как порядочного человека и скромного парня, но не поделиться не могу!" – написал журналист Владимир Зверов в Facebook.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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