"Просто одна маленька історія. Український футболіст Іван Петряк, який грає за угорський Фехервар, прийняв до себе 8 людей з України. У Вані сім’я, двоє дітей і будинок на 65 квадратів під Будапештом. Ваня повністю забезпечує їхнє перебування в Угорщині.

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Окрім того, допомагає із закупівлею касок та бронежилетів для Збройних Сил. Готовий і танк купити, але не знає де! Я знаю його як порядну людину і скромного хлопця, але не поділитися не можу!" – написав журналіст Володимир Звєров у Facebook.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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