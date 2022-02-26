Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков не може грати у футбол, поки в Україні триває воєнна агресія росіян.

Ференцварош на своєму офіційному сайті повідомив, що Зубков звернувся до клубу та попросив не задіювати його у майбутніх матчах.

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Пов'язано це зі станом Олександра, який сильно турбується за членів родини та друзів, які залишились в Україні. Цікаво, що Ференцварош очолює екс-тренер збірної Росії Станіслав Черчесов.

Нагадаємо, 24 лютого, російські війська атакувала Україну одразу з кількох напрямків. Наші воїни продовжують давати гідну відсіч окупанту та знищувати ворога.

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