Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Украина продолжает отстаивать правду, честь и родину, Россия все так же дальше несет лишь ложь, разрушения и смерти

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Следовательно, это уже третья новость, где "Футбол 24" освещает российский беспредел на нашей земле. Третья публикация: Россия напала на Украину: Дзюба иронизирует над смертями мирных украинцев, Луческу спрогнозировал развязку войны

16:59. Ракицкий официально покинул Зенит. Ярослав не выдержал военных преступлений России, у него "трудная ситуация в семье".

16:30. "Не бойтесь, мы поможем вам покаяться": Гресь выдал огненный спич из-за нападения россиян на Украину. Пока бывшие друзья тренера молчаливо поддерживают убийства детей и женщин, он все еще пытается достучаться до их совести.

15:33. Эвертон расторг спонсорские контракты с 3 российскими компаниями. Клуб, финансировавшийся российским подсанкционным олигархом Усмановым, отказывается от денег, на которых кровь и слезы украинцев. Ливерпульцы оказывают полную поддержку Миколенко.

14:54. Российского футбола и спорта не существует – ведущий онлайн-ресурс заблокировал доступ к клубам и турнирам оккупанта. В конце концов, кому эти изоляционные турниры теперь нужны?

14:25. Латвия хочет, чтобы ее клубы выгнали россиян и белорусов из местного чемпионата. Процесс пойдет гораздо дальше? У представителей стран-агрессоров есть еще время остановить свою безумную власть и кровожадных россиян, выступающих за продолжение военных преступлений в Украине.

Россия напала на Украину: Англия и другие не хотят играть против сборных Путина, изоляция захватчиков расширяется