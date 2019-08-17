Головаш: Представитель Зари сказал, что Юрченко будет получать зарплату в конвертах

Футбольный агент Андрей Головаш рассказал детали перехода Владлена Юрченко в Зарю.

"Все началось с телефонного звонка с российского номера. Звонивший назвался агентом Олегом Мавренковым и сказал, что представляет Зарю. Мавренков – крымчанин, насколько я понимаю, именно его Рафаилов использует в своих схемах.

Услышав об интересе к Юрченко со стороны луганского клуба, я начал задавать резонные вопросы, чтобы уточнить возможную продолжительность контракта футболиста, фиксированную трансферную сумму при продаже, процент игрока при продаже, медицинскую страховку футболиста. Ответов не было.

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Мавренков подчеркнул, что не является штатным сотрудником Зари и не уполномочен предоставлять такую ​​информацию. Скажите, любой здравомыслящий человек будет вести диалог в таких условиях?

Я четко сказал, что не вижу смысла общаться с агентами-прокладками. Если клубу интересен игрок, пусть звонят напрямую. Зачем что-то обсуждать с человеком, который не может или не уполномочен отвечать на элементарные вопросы?

При этом я получил от Мавренкова информацию, что зарплата игроку будет выплачиваться "в черную" – в конвертах, а в контракте полная сумма не указывается.

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Конечно, я сразу же позвонил Владу и предупредил: "Я в таком формате не работаю, и моя позиция не изменится". Он был полностью со мной согласен.

Чуть позже я узнал от футболиста, что этот же агент позвонил ему непосредственно и сказал, что я якобы запросил 50 процентов от возможной продажи. И именно это стало основной проблемой в переговорах.

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Какое решение принял Юрченко? Свою позицию я озвучил. Я наблюдал за тем, что происходит со стороны и намеренно не влиял на ситуацию. Мне было интересно, как поведет себя человек, карьере которого я отдал пять лет. Ответ я получил", – цитирует Головаша Тribuna.com.