Юрченко рассказал, почему выбрал именно Зарю

Хавбек Владлен Юрченко поделился подробностями переговоров с луганским клубом.

"Все началось с того, что я узнал об интересе главного тренера Зари. По опыту выступлений в Бундеслиге знал, как работает Виктор Скрипник, слышал о нем много хорошего и представлял себе, в какой футбол играют его команды. Сразу скажу, что мне такой футбол по душе.

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Продолжались переговоры с другими клубами, но время шло. Выбирая между ожиданием конкретики и потенциальной работой с неизвестным мне специалистом, я решил поработать с тренером, о котором знаю главное.

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Для меня в этой истории речь шла не столько о личных условиях, сколько о том, как развивать свою карьеру и продолжать совершенствовать свой уровень игры. Грубо говоря, футбол победил деньги", – рассказал Юрченко в интервью Спорт-Экспресс в Украине.