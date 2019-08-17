Головаш: Представник Зорі сказав, що Юрченко отримуватиме зарплату в конвертах

Футбольний агент Андрій Головаш розповів деталі переходу Владлена Юрченка в Зорю.

"Все почалося з телефонного дзвінка з російського номера. Чоловік, який телефонував назвався агентом Олегом Мавренковим і сказав, що представляє Зорю. Мавренков – кримчанин, наскільки я розумію, саме його Рафаїлов використовує в своїх схемах.

Почувши про інтерес до Юрченка з боку луганського клубу, я почав задавати резонні запитання, щоб уточнити можливу тривалість контракту футболіста, фіксовану трансферну суму в разі продажу, відсоток гравця з продажу, медичну страховку футболіста. Відповідей не було.

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Мавренков підкреслив, що не є штатним співробітником Зорі і не уповноважений надавати таку інформацію. Скажіть, будь-яка розсудлива людина буде вести діалог в таких умовах?

Я чітко сказав, що не бачу сенсу спілкуватися з агентами-прокладками. Якщо клубу цікавий гравець, нехай телефонують безпосередньо. Навіщо щось обговорювати з людиною, яка не може або не уповноважений відповідати на елементарні питання?

При цьому я отримав від Мавренкова інформацію, що зарплата гравцеві буде виплачуватися "в чорну" – в конвертах, а в контракті повна сума не вказується.

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Звичайно, я відразу ж подзвонив Владу і попередив: "Я в такому форматі не працюю, і моя позиція не зміниться". Він був повністю зі мною згоден.

Трохи пізніше я дізнався від футболіста, що цей же агент зателефонував йому безпосередньо і сказав, що я нібито запросив 50 відсотків з можливого продажу. І саме це стало основною проблемою в переговорах.

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Яке рішення прийняв Юрченко? Свою позицію я озвучив. Я спостерігав за тим, що відбувається з боку і навмисно не впливав на ситуацію. Мені було цікаво, як поведе себе людина, кар'єрі якої я віддав п'ять років. Відповідь я отримав", – цитує Головаша Тribuna.com.