Скрипник рассказал о трансферной кампании Зари – к луганчанам сватали Шапаренко

Наставник Зари Виктор Скрипник поделился впечатлениями от работы в Украине, а также рассказал о кадровой комплектации команды.

"Германия – это и страна, где все начинается с вешалки. Футбол тоже начинается с вешалки. На шероховатости, которые есть здесь, смотрю философски.

Конечно, хочется видеть болельщиков, Которые находятся на стадионе, перед собой. А впереди ты видишь пустую трибуну... Три дня назад в Болгарии была отличная атмосфера. Хотелось бы, чтоб на нашем стадионе тоже было столько болельщиков. Надеюсь, что от игры к игре зрителей будет на Славутич-Арене все больше и больше.

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Я никогда не говорил, что не вернусь в Украину. Боялся упустить шанс потренировать команду в нашей стране. Европа есть Европа. Я там уже побывал, а тут еще не тренировал. Сейчас я хочу просто наслаждаться работой с прекрасными ребятами, с амбициозной командой, которая хочет стать той силой, которая будет хотя бы "грозой" для лидеров чемпионата. К этому мы хотим прийти.

Усиление, наверное, закончилось. Если не дай Бог, кто-то получит травму, а трансферное окно будет открыто, тогда будем разговаривать с руководством", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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