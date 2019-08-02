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Юрченко: Если хорошо показать себя в Заре, то можно перейти в хорошую команду

08:00 51 Читати українською
Юрченко: Если хорошо показать себя в Заре, то можно перейти в хорошую команду
Владлен Юрченко в Вайле

Новичок Зари Владлен Юрченко рассказал о деталях своего перехода в луганский клуб.

"Со мной связалось руководство клуба, провели переговоры. Я также знал, что главный тренер очень хотел видеть меня в команде. Вероятно, это сыграло большую роль в моем выборе. Я понимал, что можно хорошо поработать, с хорошим тренером можно прогрессировать. И поэтому сделал такой выбор.

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Конечно, это важно для меня, когда тренер знает европейскую кухню и работал в Бундеслиге. Тренер руководит всем процессом. Да, переговоры были непростыми. Было много разных деталей. Но уже все хорошо. Я рад, что все закончилось.

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Главное играть в футбол. Я считаю, что Заря может достичь больших целей. Если показать себя хорошо здесь, то в будущем реально перейти в хорошую команду. Но сейчас я об этом не думаю, потому что я хочу поработать здесь, с этим тренером", – цитирует Юрченко FootballHub.

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