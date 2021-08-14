Дьирмот принимал Фехервар в рамках чемпионата Венгрии. В матче приняли участие аж два украинца – Иван Петряк и Евгений Макаренко.

Чемпионат Венгрии, 3-й тур

Дьирмот – Фехервар – 1:1

Голы: Варга, 62 – Петряк, 30

В стартовом составе Фехервара вышли сразу два украинца – Иван Петряк и Евгений Макаренко, который только на этой неделе присоединился к команде. Для последнего это был дебют в новом клубе.

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Уже на 30-й минуте гости вышли вперед – результативный выстрел в свой актив записал Петряк. Это первый гол украинского вингера в нынешнем чемпионате Венгрии. Правда, его старания были частично напрасными, ведь во втором тайме Фехервар пропустил. Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1, а украинцы Петряк и Макаренко провели на поле весь матч.

К слову, Фехервар и Дьирмот идут на 8 и 9 ступеньках в турнирной таблице соответственно, в обоих коллективов по 2 очка.

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