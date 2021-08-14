Яремчук забил гол, отдал ассист и заработал удаление для соперника – феерия украинца в дебютном матче в Португалии
Нападающий сборной Украины феерично дебютировал за Бенфику в чемпионате Португалии.
В поединке второго тура Примейры против Аруки Яремчук оформил гол и ассист еще в первом тайме. Сначала 25-летний украинец отдал голевой пас на Джан-Луку Вальдшмидта, который открыл счет.
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А перед самым перерывом Роман забил и сам. Первый гол форварда сборной Украины за Бенфику!
К слову, кроме результативных действий, Яремчук еще и заработал удаление для кипера соперников, подарив "орлам" численное преимущество уже на 8-й минуте игры.
Напомним, в Лиге чемпионов Роман приобщился к забитому мячу в ворота Спартака. Сначала гол даже записали на украинца, но впоследствии указали автором забитого мяча игрока россиян.
Видео гола Яремчука
Видео ассиста Яремчука