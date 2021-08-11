Прошлый сезон Макаренко провел в Кортрейке на правах аренды, после чего вернулся в Андерлехт, где на него не рассчитывали.

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Украинец, который в составе национальной сборной ездил на Евро-2020, продолжит карьеру в составе Фехервара, сообщает официальный сайт венгерского клуба. Контракт рассчитан на два сезона. Другие детали не разглашаются.

Стоит заметить, что за Фехервар уже выступает один украинец. Иван Петряк присоединился к"види" два года назад и с тех пор сыграл 90 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 22 ассиста.

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