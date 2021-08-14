Голкипер Аль-Фатеха Максим Коваль рассказал об особенностях жизни в Саудовской Аравии, где выступает три последних года.

"Да, конечно, скучаю по Украине. Во всех смыслах. Не могу сказать точно, когда вернусь. Пока не планирую. Это о футболе я говорю, а жить хочу только в Украине.

Ребров оценил игроков Аль-Айна и уже озвучил цель на новый сезон

Я был шокирован здешним вероисповеданием. Они должны молиться пять раз в день, в определенное время. У нас тренировки останавливаются для того, чтобы игроки могли помолиться.

Тренировка останавливается. Буквально минуты две-три мы ничего не делаем, просто воду пьем. Уже после занятия они начинают молиться. Я стараюсь молчать в это время, потому что они не любят, когда параллельно кто-то говорит", – сказал Коваль в эфире SportArena TV.

Коваленко дебютував за Спецію перемогою в Кубку Італії – багато старань у сирому футболі Мотти, помилки і низька оцінка