Очередной клуб АПЛ может претерпеть радикальные изменения из-за решения о вступлении в Европейскую Суперлигу.

Джоэль и Авраам Глейзеры приняли решение продать Манчестер Юнайтед, сообщает The Mirror. Они уже даже определились с ценой.

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Потенциальный покупатель должен раскошелиться на минимум 4 миллиарда фунтов стерлингов. Источник отмечает, что это лишь стартовая цена, а потому сумма может увеличиться на торгах. Наиболее вероятной причиной продажи МЮ являются протесты болельщиков из-за вступления в Суперлигу, из которой "красные дьяволы" все же вышли одними из первых.

К слову, братья Глейзеры приобрели Манчестер Юнайтед в 2005 году. В текущем сезоне АПЛ клуб идет вторым в турнирной таблице, отставая от Ман Сити на 11 зачетных баллов.

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