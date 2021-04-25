Владельцы "красных" решили пока не прощаться с клубом, а потому не согласились на его продажу.

Американская компания Fenway Sports Group получила предложение о продаже Ливерпуля за около 3,5 млрд евро, сообщает The Mirror. Потенциальные покупатели услышали отказ.

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Отмечается, что, вероятно, предложение поступило из Ближнего Востока, но ни имя, ни страна не называется. Также известно, что в покупке мерсисайдского клуба заинтересован ряд других инвесторов, которые ожидают, что Fenway Sports Group решит продать Ливерпуль. Американцы приобрели "красных" в 2010 году за около 350 млн евро.

СМИ также сообщали, что Джон Генри задумался о продаже Ливерпуля после критики, которая вылилась на клуб из-за участия в Суперлиге. Через два дня после ее основания мерсисайдцы объявили о выходе из организации.

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