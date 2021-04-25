Черговий клуб АПЛ може зазнати радикальних змін через рішення про вступ у Європейську Суперлігу.

Джоель та Авраам Глейзери ухвалили рішення продати Манчестер Юнайтед, повідомляє The Mirror. Вони вже навіть визначились із ціною.

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Потенційний покупець має розщедритись на мінімум 4 мільярди фунтів стерлінгів. Джерело зазначає, що це лише стартова ціна, а тому сума може збільшитись на торгах. Найімовірнішою причиною продажу МЮ є протести вболівальників через вступ у Суперлігу, з якої "червоні дияволи" все ж вийшли одними з перших.

До слова, брати Глейзери придбали Манчестер Юнайтед у 2005 році. У поточному сезоні АПЛ клуб йде другим у турнірній таблиці, відстаючи від Ман Сіті на 11 залікових балів.

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