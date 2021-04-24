Несколько тысяч фанов Манчестер Юнайтед собрались у Олд Траффорд и провели яркую акцию протеста против американских владельцев клуба – братьев Глейзеров, сообщает Sky Sports.

Вудворд решил покинуть Манчестер Юнайтед – Глейзеры могут продать клуб из-за скандала с Суперлигой

Болельщики одели преимущественно зеленую и желтую символику, с которой они выходили на протесты 15 лет назад, когда Глейзеры покупали клуб. Последней каплей для болельщиков стала скандальная Суперлига, где Юнайтед был одним из основателей турнира.

После 32-х туров АПЛ МЮ остается на второй строчке турнирной таблицы.

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