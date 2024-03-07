Лига чемпионов

Реал вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, удержав ничью с РБ Лейпциг. Андрей Лунин провел неоднозначный матч. Манчестер Сити переиграл Копенгаген и также вышел в 1/4: лидеры отдохнули перед Ливерпулем, поломанный палец, фейл голкипера.

Сборные Украины

Сын Шевченко официально получил дебютный вызов в юношескую сборную Украины. Руслан Ротань выбрал состав для исторической сборной Украины. Сборная Украины U-21 объявила заявку на матч отбора Евро-2025.

Трансферы наших

Жирона нацелилась на Георгия Судакова и Артема Бондаренко. Вингер Шахтера также может стать одноклубником Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

Полесье готовит рекордный трансфер лучшего бомбардира из Венесуэлы. Игрок сборной Украины официально нашел клуб в Европе. Александр Зинченко заинтересовал самый богатый клуб мира и Баварию.