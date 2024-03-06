Полузащитники Шахтера Артем Бондаренко и Георгий Судаков могут стать одноклубниками Артема Довбика и Виктора Цыганкова в Жироне.

Жирона следит за двумя наиболее перспективными игроками Шахтера – Георгием Судаковым и Артемом Бондаренко, сообщает издание Esport3. Однако, это далеко не свидетельствует о том, что жиронцы попытаются подписать обоих игроков.

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Бывший спортивный директор Днепра Жорди Гратакос (работал в Украине с 2012 по 2015 годы) рассказал об интересе Жироны к украинскому рынку, но трансферы Бондаренко и Судакова могут выйти гораздо дороже, чем подписание Виктора Цыганкова (5 млн евро + % от следующего трансфера) и Артема Довбика (7 млн евро). Так, Судакова пытался подписать Наполи прошлой зимой, но Шахтер отклонил предложение в 40 млн.

К слову, Бондаренко провел за "горняков" 18 матчей в этом сезоне, отметившись 2 голами и 7 ассистами. Судаков же в 22 матчах за Шахтер этой кампании записал в свой актив 4 гола и ассист.

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