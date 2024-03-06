Руслан Ротань назвал заявку для учебно-тренировочного сбора в венгерском Сегеде (17-27 марта). Он будет включать товарищеский матч с Японией 25 марта в городе Фукуока, информирует пресс-служба УАФ.

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Ротань вызвал 22 футболистов, но это явно не окончательный состав на Олимпиаду. Главному тренеру сейчас недоступны игроки национальной сборной и молодежки, которые в марте будут заняты официальными матчами.

Напомним, это первая в истории Украины олимпийская сборная, поскольку ранее пробиться на футбольный турнир Игр не удавалось. Это стало возможным благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023. Футбольный турнир Олимпиады продлится с 24 июля по 9 августа этого года в семи городах Франции. Жеребьевка финальной стадии запланирована на 20 марта.

Регламент предусматривает участие игроков, родившихся после 1 января 2001 года, однако в каждой заявке допускаются три исключения.

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