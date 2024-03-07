Ліга чемпіонів

Реал вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, втримавши нічию з РБ Лейпциг. Андрій Лунін провів неоднозначний матч. Манчестер Сіті переграв Копенгаген і також вийшов у 1/4: лідери відпочили перед Ліверпулем, поламаний палець, фейл голкіпера.

Збірні України

Син Шевченка офіційно отримав дебютний виклик у юнацьку збірну України. Руслан Ротань обрав склад для історичної збірної України. Збірна України U-21 оголосила заявку на матч відбору Євро-2025.

Трансфери наших

Жирона націлилась на Георгія Судакова та Артема Бондаренка. Вінгер Шахтаря також може стати одноклубником Артема Довбика та Віктора Циганкова.

Полісся готує рекордний трансфер найкращого бомбардира з Венесуели. Гравець збірної України офіційно знайшов клуб у Європі. Олександр Зінченко зацікавив найбагатший клуб світу та Баварію.