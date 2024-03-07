Головні новини футболу 6 березня: Лунін у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, Жирона хоче лідерів Шахтаря
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 6 березня.
Ліга чемпіонів
Реал вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, втримавши нічию з РБ Лейпциг. Андрій Лунін провів неоднозначний матч. Манчестер Сіті переграв Копенгаген і також вийшов у 1/4: лідери відпочили перед Ліверпулем, поламаний палець, фейл голкіпера.
Збірні України
Син Шевченка офіційно отримав дебютний виклик у юнацьку збірну України. Руслан Ротань обрав склад для історичної збірної України. Збірна України U-21 оголосила заявку на матч відбору Євро-2025.
Трансфери наших
Жирона націлилась на Георгія Судакова та Артема Бондаренка. Вінгер Шахтаря також може стати одноклубником Артема Довбика та Віктора Циганкова.
Полісся готує рекордний трансфер найкращого бомбардира з Венесуели. Гравець збірної України офіційно знайшов клуб у Європі. Олександр Зінченко зацікавив найбагатший клуб світу та Баварію.