Манчестер Сити испытывал трудности в первом матче, но одержал победу над аутсайдером. Встреча на Этихаде фактически превратилась в формальность, поэтому Гвардиола позволил себе экспериментировать. Лидеры получили отдых перед ключевой игрой с Ливерпулем, а резервисты вышли на Копенгаген рядом с Холандом и Родри.

Особый интерес вызвал шанс для Льюиса и Бобба, а также хотелось оценить значение Ковачича и Нуньеша. Но героем матча стал Альварес. Чемпион мира создал два быстрых гола со стандартов. После его подач Аканджи забил, а Родри попал в перекладину. Хулиан подхватил мяч и пробил сам в руки Грабаре – голкипер грубо ошибся.

Манчестер Сити контролировал мяч, наслаждаясь не созданием моментов, а построением комбинаций между линиями. Холанд забил третий гол, когда получил классный заброс от Родри, прикрыл мяч и разобрался в чужой штрафной площади.

Копенгаген тоже выпустил много молодежи в основе. Датчане не питали особых иллюзий, сидели в защите и терпеливо ждали возможности выбежать в контратаку. Такая возможность выпала – Эльюнусси протащил мяч через полполя, обыгрался в стеночку с Оскарсоном (пас пяткой) и забил.

Гости очевидно больше хотели активизировать игру, чем хозяева. Интриги не было – 6:2 по сумме двух матчей. Но Копенгаген пытался хлопнуть дверью в Лиге чемпионов. Маттссон оказался один на один с Эдерсоном, но пробил плохо. Во владениях Сити возникали пожары после стандартов.

Концовка матча вместо моментов подготовила жуткие кадры. Нуньеш страшно поломал средний палец...