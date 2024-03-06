Зинченко получил очередную травму и проиграл конкуренцию за место в стартовом составе Арсенала Якобу Кивёру. Как информирует сайт FootballTransfers, летом украинец может покинуть стан "канониров". На него претендуют два клуба – Ньюкасл и Бавария.

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Сообщается, что мюнхенцы видят в Зинченко замену Альфонсо Дэвису, который уйдёт в Реал. А вот главный тренер "сорок" Эдди Хау стремится усилить конкуренцию на левом фланге обороны своей команды – Дэн Бёрн играет в этом сезоне нестабильно, а Мэтт Таргетт не тянет уровень.

В этом сезоне болельщики часто критиковали Зинченко, который не мог вернуться на прежний уровень из-за постоянных травм. Стоимость украинца оценивается в 30 млн евро. Его контракт с Арсеналом рассчитан до лета 2026 года.

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