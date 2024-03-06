Нападающий Луифер Эрнандес близок к продолжению карьеры в Украине.

Житомирское Полесье находится на финальной стадии переговоров с венесуэльским клубом Пуэрто Кабельо по трансферу форварда Луифера Эрнандеса.

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Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, дебютант УПЛ предложил за 22-летнего нападающего 1,2 миллиона евро. Этот трансфер станет рекордным в истории Полесья.

Эрнандес провел в текущем сезоне пять матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

В прошлой кампании форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Венесуэлы.

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