Польская Лехия на официальном сайте сообщила о завершении трансфера Богдана Вьюнника.

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Игрок перебрался в Польшу на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2028 года. Президент Лехии, Паоло Урфер, признался, что изначально клуб планировал подписать Вьюнника на правах аренды, но из-за конфликта Богдана с Шахтером тот стал свободным агентом.

В новом клубе надеются, что Вьюнник попадет в заявку Олимпийской сборной Украины. Богдан выступал за молодежные сборные Украины U-16, U-17 и U-21, сыграв за них всего 38 матчей. К слову, Лехия выступает во второй лиге Польши, а в команде уже феерит другой украинец – Максим Хлань. Также за Лехию выступают Богдан Сарнавский и Иван Желизко.

Напомним, Вьюнник – воспитанник Шахтера, за который и начал профессиональную карьеру в 2018 году. Он также выступал за Мариуполь, Цюрих и Грацер. Всего Богдан сыграл за "горняков" в 12 матчах во всех турнирах, забив один гол и оформив четыре ассиста.

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