Главный тренер Унаи Мельгоса сформировал заявку из 24 игроков, информирует пресс-служба УАФ.

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В списке только трое легионеров, все в линии полузащиты. Это Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Максим Хлань (Лехия, Польша) и, конечно, Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия). Шахтер не делегировал ни одного игрока, а самое большое представительство у Динамо – 4 исполнителей.

Молодежная сборная Украины 22 марта в Турции проведет спарринг против Марокко U-23, а 26-го сыграет на поле Азербайджана в рамках отбора Евро-2025. Напомним, с пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F.

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