Летом 2002-го киевское Динамо совершило настоящий трансферный фурор, подписав сразу двух бразильских легионеров. Несколькими месяцами ранее не стало выдающегося Лобановского, а вместе с ним уходила эпоха, когда столичный клуб усиливался легионерами исключительно с постсоветского пространства.

Особенно крутое впечатление производил 26-летний форвард Леандро Машаду, в послужном списке которого было немало голов за Валенсию и лиссабонский Спортинг. Даже в национальной сборной Бразилии он успел дебютировать (2 матча, 1 гол). На его фоне 22-летний атакующий полузащитник Диого Ринкон выглядел более чем скромно.

Однако совсем скоро стало понятно, насколько обманчивым может быть первое впечатление. У расхваленного Машаду "не пошло", поэтому при первой возможности он накивал из Киева пятками. Зато бритоголовый Ринкон стал на берегах Днепра легендой. Любой болельщик Динамо со стажем быстренько назовет вам три самых феерических матча Ринкона в Лиге чемпионов. Во всех трех он оформил дубль. Такое не забывается.

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...Сентябрь 2003-го, первый тур группового раунда. Динамо на переполненном Олимпийском принимает московский Локомотив, который в квалификации выбил из турнира донецкий Шахтер. Игра идет на встречных курсах, острые моменты возникают у обоих ворот и Шовковскому приходится несколько раз серьезно спасать хозяев от неприятностей. До 83-й минуты горели нули. А тогда Ринкон, откликнувшись на подачу с правого фланга, выбрал лучшую позицию, чем оппонент, и головой мягко набросил мяч в единственную точку ворот, куда не сумел дотянуться Овчинников. Локо развалился, а Диого через несколько минут на кураже оформил дубль – 2:0.

Прошел год – и Лига чемпионов снова вернулась на Олимпийский. В Киев приехал Байер, который в первом туре сенсационно разгромил Реал (3:0). Динамо тоже взяло три очка с выезда в Рим, и теперь команды определяли между собой лидера группы В. На 30-й минуте Ринкон обыграл соперника на границе штрафной площади и с довольно острого угла пробил низом – 1:0. После перерыва громко напомнил о себе украинский легионер Байера Андрей Воронин. Сперва он добил мяч в ворота после неуклюжего сейва Шовковского, а спустя 9 минут изысканно ассистировал Йенсу Новотны – 1:2. Ответная атака – и Ринкон практически с нулевого угла во второй раз заставляет капитулировать Бута – 2:2. Этот момент оказался переломным. Вскоре Леверкузен остался в меньшинстве, а Йожеф Сабо, тогдашний наставник Динамо, угадал с заменой – свежий Чернат довел счет до феерических 4:2.

...В конце концов, август 2006-го. Динамо – Фенербахче, первый матч третьего квалификационного раунда ЛЧ. Не успевают болельщики рассесться, как Диого создает момент, отпасовав Реброву. Ветеран разрядил фирменную пушку, а Рюшту парировал перед собой – прямо на ногу Ринкону. После перерыва турки отыгрались, но ненадолго. Герой нашего материала после подачи углового перевесел голкипера в воздухе и с метра переправил мяч в сетку головой. Окончательно похоронил "канареек" мощный удар Юссуфа – 3:1.

Тот год был пиком карьеры Ринкона. Бразильца даже хотели натурализовать для сборной Украины, которая отправлялась на чемпионат мира в Германию. "Я принял это предложение, – вспоминал Диого. – Но возникли проблемы с документами и не сложилось". Мог он оказаться в Германии и другим путем – Хоффенхайм был готов выложить ради хавбека Динамо очень солидные по тогдашним меркам 10 миллионов евро. Также Ринконом интересовался Бордо. Но.. "Суркис предложил остаться и я согласился".

Улучшенный контракт и ночная жизнь столицы, которая окутывает тебя самыми разнообразными соблазнами. Мало кто устоит перед таким. А если ты еще и бразилец – душа требует праздника. Тем более, на тот момент латиноамериканская колония Динамо разрасталась, как на дрожжах.

"Когда Диого Ринкон был один, он показывал сумасшедший футбол, был суперигроком не только на поле, но и в раздевалке всегда общался. Но когда приехали еще несколько бразильцев, это привело к обратному эффекту. Они стали жить по своим правилам, устанавливать их в команде. Периодически случались микроконфликты", – признался латвийский нападающий того периода Марис Верпаковскис.

После тренерской чехарды в Динамо пришел россиянин Семин и попытался избавить от балласта кризисную команду. Таким образом Ринкон вернулся на родину – в Коринтианс (на правах аренды).

"Я сам хотел туда поехать, – утверждает Диого. – Потом я вернулся в Динамо и увидел, насколько сильной стала команда, далеко добралась в Кубке УЕФА. Тогда я понял, что для меня не найдется места в основе киевлян. Но никаких обид на Семина у меня нет".

Его бомбардирский итог 5,5 лет выступлений за Динамо таков: Высшая лига – 46 мячей, Кубок Украины – 13 мячей, еврокубки – 12 мячей. В общем – 71 гол. Ринкон до сих пор входит в топ-3 лучших пенальтистов киевлян в украинском чемпионате – 14 точных ударов из 15-ти. С таким багажом он переехал в скромный греческий клуб Кавала. Это был уже совсем не тот Ринкон, который несколько лет назад феерил в Лиге чемпионов. Лишнюю массу нагулял, зато потерял легкость и уверенность в себе. Берега Эллады покинул в 2011-м – Кавала задолжала ему зарплату за несколько месяцев. Домой приехал, поджав хвост. Даже уровень заштатного клуба Каноас уже не смог потянуть. Оттуда Ринкона выперли из-за несоблюдения спортивного режима.

"Я два года находился в депрессии. У меня был алкоголизм, я причинял боль всей своей семье, – раскаивается Диого. – Но потом я обратился в специальное учреждение и выздоровел. Я растратил очень много денег. Вложил в бизнес, в который не смог войти. Это были деньги на ветер, я их, по сути, выбросил. Я не привык к большим деньгам, а потом они внезапно свалились на меня, как с неба. Сложно с этим справиться. В футболе тебя постоянно окружают фальшивые друзья, которые хотят только твоих денег. Многие подбираются к тебе поближе, чтобы навредить. Нужно быть осторожным – в определенный момент я убедился в этом".

А тут еще и трагические новости из Киева, которые любого могли выбить из колеи. В августе-сентябре 2014-го, за каких-то полтора месяца, в мир иной отошли Валентин Белькевич и Андрей Гусин. Это были особые люди для Ринкона.

"Так сложилось, что эти двое больше всего повлияли на меня и помогли адаптироваться в Динамо и в Украине. Помню, когда я только пришел в клуб, Белькевич сел рядом со мной и сказал: "Я тебе помогу и подскажу все, что тебе будет нужно". Когда я узнал об этой трагической новости, мне стало так горько...".

Повторил бы Диого печальную судьбу своего легендарного соотечественника Гарринчи, видимо, но случилось чудо! "Я встретил Иисуса, и это изменило мою жизнь. Сейчас я служу Иисусу", – улыбается настолько широко, как когда-то. Он стал миссионером библейской церкви – протестантское течение, евангельские христиане-баптисты. В 2017-м Ринкон даже наведался с этой миссией в Ирпень.

"Какие были ощущения, когда через 8 лет ступил на украинскую землю? Я заплакал, правда. А первое, что я заметил – как изменился аэропорт! Я молился Богу, чтобы он дал мне возможность посетить Украину. И вот, эта поездка..."

Несмотря на духовный промысел, о футболе Диого не забывал. В 2018-м были слухи, что он совместно с Рошей Батистой возглавит ФК Львов, который взял курс на тотальную легионеризацию состава. Сохранил Ринкон теплые отношения и с Игорем Суркисом. Даже публично предлагал свои скаутские услуги президенту Динамо: "Я бы мог искать для вас бразильские таланты. А прежде чем привезти их, передавал бы собственный опыт, рассказывал об истории клуба и жизни в Украине". Игорь Михайлович отвечал взаимностью: "Ринкон был одним из немногих бразильцев, которых можно назвать настоящими украинцами".

Вероятному сотрудничеству навредила полномасштабная война. В начале марта 2022-го Диого надел украинскую вышиванку и записал для нашей страны специальное видеообращение: "Слава Богу! Слава Украине! Слава украинским героям! Молимся за мир".

В декабре 2023-го Ринкон отметил 20-летие брака с любимой женой Джанайной, которая родила ему двоих детей. А недавно супруги отпраздновали второй День рождения дочери Эстер. "Когда мы уже были счастливы своей семьей, а сын достигал совершеннолетия, Бог удивил нас вишенкой на торте", – улыбается наш герой.

Кстати, Ринкона-младшего зовут Витор Аугусто и он также занимается футболом. Отец нежно называет его Витола и мечтает, что однажды сын таки примерит футболку киевского Динамо.

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